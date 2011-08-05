《独家新闻》巴克莱大幅调降原油需求预估,因经济放缓打击能源消费

* 巴克莱大幅调降2011年原油需求增长预测

* 其他投行与分析师或将效仿

* 高油价影响燃料消费

* 美国与全球经济放缓是预测下修的主要原因

路透伦敦8月4日电---经济增长急剧放缓,尤其是美国经济,使石油消费者与企业受到打击,并迫使分析师大幅调降全球原油需求预测.

投行巴克莱资本在即将发表的一份报告中,调降今年和2012年全球原油需求增长的预测,以反映经济急剧放缓.

该投行此前一直是今年对油价看涨最为乐观的预测者之一,现在其则预测今年全球原油需求将每日增长110万桶,至8,868万桶/日.