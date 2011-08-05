《独家新闻》巴克莱大幅调降原油需求预估,因经济放缓打击能源消费

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 巴克莱大幅调降2011年原油需求增长预测
* 其他投行与分析师或将效仿
* 高油价影响燃料消费
* 美国与全球经济放缓是预测下修的主要原因
路透伦敦8月4日电---经济增长急剧放缓,尤其是美国经济,使石油消费者与企业受到打击,并迫使分析师大幅调降全球原油需求预测.
投行巴克莱资本在即将发表的一份报告中,调降今年和2012年全球原油需求增长的预测,以反映经济急剧放缓.
该投行此前一直是今年对油价看涨最为乐观的预测者之一,现在其则预测今年全球原油需求将每日增长110万桶,至8,868万桶/日.
巴克莱资本之前预测,今年原油需求增幅为每日156万桶,两个月曾预测增幅会高达170万桶.据路透两个月前一项调查,在大幅调降预测值之後,巴克莱资本由最看涨的预测者转变为最看空的预测者之一.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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