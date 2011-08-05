〔路透基点〕IFC Development考虑将170亿港元的融资规模降低约40%

路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,IFC Development正考虑将约170亿港元的融资规模降低约40%,至100亿港元左右,从而令交易能够顺利进行.

IFC Development的股东--新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气,正计划向公司注资最多70亿港元,以偿付部分到期的债务.

"融资案规模减小将有助于更快完成交易,因目前正值融资成本上升之际,许多银行对于账面上的贷款资产都奉行精挑细选的方法."一家正审视该交易的银行表示.

借款人尚未就融资规模做出最後决定,因其还需就贷款定价事宜与潜在贷款方达成共识.公司旗下拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.

价格据闻定在150-180基点之间,可能是三年期贷款.新鸿基地产和恒基兆业预计不会为贷款提供担保.

这个定价标准与新世界发展20亿港元的五年期贷款案相似.新世界发展的贷款定价为,含全部费用的价码介于166-173个基点,香港银行同业拆息利率(Hibor)上浮155个基点.

该笔新贷款将为IFC Development在2007年3月签订的173.5亿港元五年期贷款进行再融资.参加2007年IFC贷款案的主办银行有19家,另有14家银行参与银团贷款.贷款含全部费用的最高价码在43个基点,利率为较Hibor加码37个基点.

负责2007年IFC贷款案的主办银行包括:荷兰银行、中银香港、交通银行、东亚银行、三菱东京UFJ银行、巴伐利亚州银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、建银国际、花旗集团、星展银行、富通银行香港分行、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、荷兰合作银行、渣打银行及三井住友银行.

其馀参贷银行则分别是:上海商业银行、中国农业银行、永隆银行、盘古银行、西班牙对外银行、比利时联合银行、加拿大丰业银行、中国银行东京分行、南洋商业银行、大众银行、大丰银行、兆丰国际商业银行、中国银行澳门分行及创兴银行.(完)