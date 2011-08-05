〔路透基点〕台湾旺诠电子的15亿台币五年期贷款案启动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,旺诠电子的15亿台币五年期含两部分的贷款案已经启动.
贷款由台北富邦商业银行牵头承办,包括两部分.A部分是5亿台币的定期贷款,B部分是15亿台币的循环信贷.两部分合在一起的总额度不能超过15亿台币.
贷款利率是较五年期利率互换上浮60个基点.
银行可分三个批次参与此贷款案.承贷金额分为3亿台币或以上,2.00-2.99亿台币,以及1.00-1.99亿台币.针对上述三个额度的先期费用依次定为12个基点,8个基点和3个基点.
定期贷款部分将分四年等额偿还,算上两年的宽限期,平均期限为3.5年.循环信贷部分将按照四年逐月等额递减偿还.
在7月17日或以前做出参贷回复的银行还可获得3个基点的优惠费用.所筹资金将用于运营资本.回复截止于8月中.
这家在台湾上市的公司生产晶片电阻和阵列.(完)
--编译 高琦;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。