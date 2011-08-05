〔路透基点〕台湾旺诠电子的15亿台币五年期贷款案启动

路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,旺诠电子的15亿台币五年期含两部分的贷款案已经启动.

贷款由台北富邦商业银行牵头承办,包括两部分.A部分是5亿台币的定期贷款,B部分是15亿台币的循环信贷.两部分合在一起的总额度不能超过15亿台币.

贷款利率是较五年期利率互换上浮60个基点.

银行可分三个批次参与此贷款案.承贷金额分为3亿台币或以上,2.00-2.99亿台币,以及1.00-1.99亿台币.针对上述三个额度的先期费用依次定为12个基点,8个基点和3个基点.

定期贷款部分将分四年等额偿还,算上两年的宽限期,平均期限为3.5年.循环信贷部分将按照四年逐月等额递减偿还.

在7月17日或以前做出参贷回复的银行还可获得3个基点的优惠费用.所筹资金将用于运营资本.回复截止于8月中.

这家在台湾上市的公司生产晶片电阻和阵列.(完)