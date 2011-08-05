〔中国债市动态〕现券收益率普跌,全球经济悲观预期升温或令紧缩放缓

路透上海8月5日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率全线走低,多数券种跌幅达5-10个基点(bp).因对全球经济悲观预期升温,全球金融市场出现大跌,并引发国内金融机构对经济走势的担忧.紧缩政策或将暂缓出台,加上流动性充裕,均对债市形成较好的支撑.

"资金面的确比较好,但主要还是外围,油价暴跌、美元强、美股跌.一方面市场对国内经济受到国外经济影响的预期上来,一方面输入型通胀压力下去,"上海一券商分析师称.

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN](完)