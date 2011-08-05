《热点透视》日本出手抑制日圆升值,或只不过在为制造业争取时间

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 杜明霞

路透香港8月4日电---日本央行卖出足够日圆,将美元兑日圆推回至79上方,给市场来个措手不及.但只要投资者还担心欧盟、美国和中国的问题,日圆就能得以保住在全球投资者眼中的避险地位.

日本企业正在不情不愿地针对日圆走强做出调整,将业务转移至海外并在国内进行合并.这种做法很明智.干预带来的慰藉可能只是短暂的.更加长远的解决之道是,政府要加快改革步伐,力争削减债务并让日本民间部门重焕活力.

日本央行只不过是在为遭遇困境的日本制造商赢得时间.3月震灾後的经济反弹在某种程度上依赖的是出口.3月时,为帮助日本,七国集团(G7)联手行动抑制日圆升势.而现在,日本却单打独斗对抗市场力量.

日本央行通过买入美元并将资产购买规模提高至10万亿(兆)日圆来进行干预,干预规模和时机令市场意外.但央行可能在打一场注定要失败的仗.尽管日本政府债务负担非常严重,但坐拥5,910亿日圆经常账盈馀,这令该国债券和货币对紧张不安的外国投资者极具吸引力.

干预措施若能维持日本震後的经济回升,则是值得的.包括丰田(7203.T)和Panasonic(6752.T)在内,已经有很多日本大型企业警告称,日圆升值侵蚀获利.但不管怎样抱怨,它们已经慢慢开始作出调整,以适应日圆升值和国内市场缩水.2011年内(日本企业)海外并购价值已经超过去年全年385亿美元的总额.海外业务规模仍太小,不足以扭转大局.而且就像麒麟控股以26亿美元收购巴西啤酒商Schincariol控股权展示出来的那样,业务转向的代价通常过高.

所以日立和三菱重工业考虑整合削减成本并适应国内市场缩水的消息,更让人欢欣鼓舞.这表明墨守成规的日本企业文化发生深刻改变.如果日本政府也能展现这样的决心就好了.日本政府批准了两项紧急预算,但税改却出现倒退,而且养老金制度的全面改革陷入停顿.与卖出日圆相比,出售日本烟草(JT)(2914.T)等重要企业的部分持股以筹集重建资金的做法,影响力可能更为深远.(完)