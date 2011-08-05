美国国会民望降至低位--民调

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月4日电---《纽约时报》/CBS周四发布的民调显示，美国国会民望降至34年低点，之前数周国会两党就提高债务上限角力，导致美国濒临债务违约边缘。
有多达82%的受访者表示，不赞同国会行为方式，仅有14%的人表示赞同。
国会最终还是在8月2日提高美国债务上限期限到来前，批准了减赤计划，美国得以暂时脱离债务违约风险。
72%的受访者不认同国会共和党在债务上限谈判中的表现，60%的人不认同民主党表现。
有一半受访者认为，债务协议中除削减支出外，还应包括提高税收。44%的受访者则认为应完全依赖削减支出。
82%的受访者认为，这场债务上限之争，更主要是为了捞取政治资本，而非从国家利益出发。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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