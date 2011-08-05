〔中国股市〕沪综指随美股跌近3%至10个月新低後回升,经济担忧加深(更新版)

(新增分析师评论)

路透北京8月5日电---受美股等外围市场暴跌拖累,中国股市沪综指周五早盘一度重挫近3%,触及逾10个月新低,之後回升.全球经济悲观预期亦蔓延至国内,後市大盘即使出现阶段性反抽,仍难掩整体弱势格局.

沪综指.SSEC开盘即下挫2.38%,之後一度大跌2.94%至2,605.137点.北京时间10:31,跌幅则收窄至1.80%,报2,635.794点;上证金融地产行业指数.SSEFN亦跌1.79%.

山西证券策略分析师杜亮表示,短期外盘暴跌与本地市场出现联动效应,但是中期看,美国经济恶化或拖累未来几个月国内的出口,进而影响到经济增速,这样的阴霾将对投资者信心形成冲击,沪指有可能将下探至2,550点左右.

不过他强调,在震荡下探的过程中,股指将出现阶段性的反抽,主要上涨动力来自于超跌反弹的估值修复.

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN](完)