〔中国新债〕农发行下周四将招标发行至多150亿元固息债,期限一年

路透上海8月5日电---中国农业发展银行周五公告称,将于下周四(11日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行2011年第14期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为8月11日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为8月18日,8月12日-8月18日为分销期,8月22日上市.(完)

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