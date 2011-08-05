〔投行观点〕高盛上调美国玉米、大豆和小麦价格预估

路透芝加哥8月4日电---投资银行高盛周四称上调玉米、小麦和大豆三个月、六个月和12个月期价格预期,此前该行下调了2011年美国玉米单产预估.

高盛将美国玉米单产预估从7月22日的每英亩156.0蒲式耳降至154.0蒲式耳,低于美国农业部(USDA)当前预计的158.7蒲式耳.

USDA计划在8月11日发布修订後的玉米产量预估.

"现有的气象数据确认7月美国中西部天气仍较为炎热,我们将美国玉米单产预估下调至每英亩154.0蒲式耳."高盛在客户报告中称.

高盛将三个月期玉米价格预估从之前的每蒲式耳5.90美元上调至7.35美元.六个月期价格预估从5.75美元提高到7.35美元.12个月期预估从5.70美元上调至7.00美元.

高盛称,玉米价格走高也将帮助推涨小麦和大豆价格.

高盛将三个月期小麦价格预估从每蒲式耳5.90美元上调至7.50美元.六个月期价格预估从6.00美元调高到7.90美元.12个月期预估从6.20美元上调至7.50美元.

高盛将三个月期大豆价格预估从此前的每蒲式耳13.00美元上调至13.75美元.六个月和12个月期价格预估从13.75美元上调至14.00美元.

该行未对大豆产量预期作出改动,称接近USDA每英亩43.4蒲式耳的预估值.(完)