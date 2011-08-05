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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 10:40 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元未收复失地,此前因全球经济疑虑遭重创

路透悉尼/惠灵顿8月5日电---澳元及新西兰元周五试图从重挫中恢复元气,此前全球经济衰退疑虑加剧,促使投资者转持现金与债券来避险,打压澳元与新西兰元大跌.

澳元兑美元AUD=D4徘徊在1.0490附近,此前触及六周低位1.0425,过去48小时已大跌0.03美元.澳元本周重挫5%,已远离1.1081的自由浮动以来高位,因与经济增长敏感的资产大幅走低.

6月27日的趋势底部1.0390有强劲支撑,上档目标在1.0600.

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