〔澳新汇市〕澳元与新西兰元未收复失地,此前因全球经济疑虑遭重创

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月5日电---澳元及新西兰元周五试图从重挫中恢复元气,此前全球经济衰退疑虑加剧,促使投资者转持现金与债券来避险,打压澳元与新西兰元大跌.
澳元兑美元AUD=D4徘徊在1.0490附近,此前触及六周低位1.0425,过去48小时已大跌0.03美元.澳元本周重挫5%,已远离1.1081的自由浮动以来高位,因与经济增长敏感的资产大幅走低.
6月27日的趋势底部1.0390有强劲支撑,上档目标在1.0600.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。