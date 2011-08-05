〔日本橡胶〕7月20日止日本生胶库存较10天前减少3%,至10个月低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---日本橡胶贸易协会周五公布数据显示,截至7月20日,日本生胶库存较10天前减少3%,为约10个月的最低水平,反映供应吃紧.
数据显示,7月20日止日本生胶库存为6,160吨,创2010月9月10日库存达到5,776吨以来的最低水准,但较一年前所及历史低位2,628吨增加了逾一倍.
橡胶库存一直稳步下滑,因生产国的持续高价导致东京工业品交易所(TOCOM)的橡胶期货价格低于现货价,使得发货人不愿向日本交付船货.
以下为分类库存数据(单位:吨):
7月20日 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日
生胶 6,160 6,348 6,802 6,845 7,451
天然乳胶 349 381 401 429 417
合成胶(固体) 1,463 1,430 1,419 1,530 1,755
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。