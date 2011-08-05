版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 10:52 BJT

〔日本橡胶〕7月20日止日本生胶库存较10天前减少3%,至10个月低位

路透东京8月5日电---日本橡胶贸易协会周五公布数据显示,截至7月20日,日本生胶库存较10天前减少3%,为约10个月的最低水平,反映供应吃紧.

数据显示,7月20日止日本生胶库存为6,160吨,创2010月9月10日库存达到5,776吨以来的最低水准,但较一年前所及历史低位2,628吨增加了逾一倍.

橡胶库存一直稳步下滑,因生产国的持续高价导致东京工业品交易所(TOCOM)的橡胶期货价格低于现货价,使得发货人不愿向日本交付船货.

以下为分类库存数据(单位:吨):

7月20日 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日

生胶 6,160 6,348 6,802 6,845 7,451

天然乳胶 349 381 401 429 417

合成胶(固体) 1,463 1,430 1,419 1,530 1,755

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 (完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐