〔路透调查〕未来12个月布兰特-美国原油价差或达每桶30-50美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦/休斯顿8月4日电---一项路透调查显示,全球两大指标油价--美国原油和布兰特原油的价差CL-LCO1=R或进一步扩大.此前,两者的巨大价差已令对冲基金大跌眼镜,使航空公司忧心忡忡,并给部分炼油商带来不菲获利.
一项针对29名原油现货交易商、银行分析师、炼油商和对冲基金经理的调查显示,69%的受访者认为未来12个月的某时,布兰特原油对美国原油的价差或大涨至每桶30美元以上,接近一半的受访者甚至预计,价差将达到40美元或以上.
布兰特原油对美元原油(常被称为西德克萨斯中质油,WTI)的价差在7月14日触及每桶23.57美元的纪录高位.在短暂回落後,该价差在周四反弹至每桶21美元附近.
在被问及未来12个月内的最大价差料为多少时,29%的受访者认为,或达到每桶30-35美元,21%的人认为在40-45美元.接近10%的人认为将升至每桶45美元或更高.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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