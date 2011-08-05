〔路透调查〕未来12个月布兰特-美国原油价差或达每桶30-50美元

路透纽约/伦敦/休斯顿8月4日电---一项路透调查显示,全球两大指标油价--美国原油和布兰特原油的价差CL-LCO1=R或进一步扩大.此前,两者的巨大价差已令对冲基金大跌眼镜,使航空公司忧心忡忡,并给部分炼油商带来不菲获利.

一项针对29名原油现货交易商、银行分析师、炼油商和对冲基金经理的调查显示,69%的受访者认为未来12个月的某时,布兰特原油对美国原油的价差或大涨至每桶30美元以上,接近一半的受访者甚至预计,价差将达到40美元或以上.

布兰特原油对美元原油(常被称为西德克萨斯中质油,WTI)的价差在7月14日触及每桶23.57美元的纪录高位.在短暂回落後,该价差在周四反弹至每桶21美元附近.

在被问及未来12个月内的最大价差料为多少时,29%的受访者认为,或达到每桶30-35美元,21%的人认为在40-45美元.接近10%的人认为将升至每桶45美元或更高.(完)