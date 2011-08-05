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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 10:59 BJT

《全球市场》亚股跟随全球股市暴跌走势,投资者寻求避险

* 日股日经指数大跌3.6%,此前欧美股市惨跌

* 美国公债期货接近2008年12月以来高位

* 金价仍疲软,因投资者抛售黄金弥补损失

* 日本在干预中抛售4万亿日圆,创下纪录--日经新闻

路透新加坡8月5日电---亚洲股市周五暴跌达5%,此前市场慌乱情绪引发美股遭遇全球金融危机以来最惨烈跌势,投资者削减头寸,纷纷改持现金及政府公债.

市场担心美国经济正重返衰退,加之近期意大利及西班牙公债收益率(殖利率)升向危险水平,促使投资者寻求避险.

在美国主要股指昨日暴跌4-5%後,美国股指期货SPc1略微走升.但今日稍晚的就业数据若令人失望,可能引发进一步跌势.

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