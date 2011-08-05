《全球市场》亚股跟随全球股市暴跌走势,投资者寻求避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日股日经指数大跌3.6%,此前欧美股市惨跌
* 美国公债期货接近2008年12月以来高位
* 金价仍疲软,因投资者抛售黄金弥补损失
* 日本在干预中抛售4万亿日圆,创下纪录--日经新闻
路透新加坡8月5日电---亚洲股市周五暴跌达5%,此前市场慌乱情绪引发美股遭遇全球金融危机以来最惨烈跌势,投资者削减头寸,纷纷改持现金及政府公债.
市场担心美国经济正重返衰退,加之近期意大利及西班牙公债收益率(殖利率)升向危险水平,促使投资者寻求避险.
在美国主要股指昨日暴跌4-5%後,美国股指期货SPc1略微走升.但今日稍晚的就业数据若令人失望,可能引发进一步跌势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。