〔中国金融〕政府投资公租房项目贷款规范出炉,同城只能有一家融资平台

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月5日电---中国央行及银监会周五联合发文,明确对政府投资建设的公共租赁住房项目贷款要求,规定直辖市、计划单列市、省会城市只能有一家融资平台公司承贷公共租赁住房贷款.
刊登在银监会网站的通知并称,对于直辖市、计划单列市、省会城市融资平台公司公共租赁住房贷款偿付能力不足的,由本级政府统筹安排还款.
通知称,对于政府投资建设的公共租赁住房项目,凡是实行公司化管理、商业化运作、项目资本金足额到位等,各银行业金融机构应按照信贷风险管理的有关要求,直接发放贷款给予支持.
对于政府投资建设的公共租赁住房项目须符合国家关于最低资本金比例的政策规定,贷款利率下浮时其下限为基准利率的0.9倍,贷款期限原则上不超过15年.(完)
欲了解更多详情,请点选银监会网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。