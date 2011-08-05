版本:
中国
中国汇市 | 2011年 8月 5日 星期五 11:16 BJT

〔中国金融〕政府投资公租房项目贷款规范出炉,同城只能有一家融资平台

路透北京8月5日电---中国央行及银监会周五联合发文,明确对政府投资建设的公共租赁住房项目贷款要求,规定直辖市、计划单列市、省会城市只能有一家融资平台公司承贷公共租赁住房贷款.

刊登在银监会网站的通知并称,对于直辖市、计划单列市、省会城市融资平台公司公共租赁住房贷款偿付能力不足的,由本级政府统筹安排还款.

通知称,对于政府投资建设的公共租赁住房项目,凡是实行公司化管理、商业化运作、项目资本金足额到位等,各银行业金融机构应按照信贷风险管理的有关要求,直接发放贷款给予支持.

对于政府投资建设的公共租赁住房项目须符合国家关于最低资本金比例的政策规定,贷款利率下浮时其下限为基准利率的0.9倍,贷款期限原则上不超过15年.(完)

欲了解更多详情,请点选银监会网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐