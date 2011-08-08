〔基金观点〕各路金融顾问助力客户在动盪实况中抵达安全的彼岸

路透纽约8月4日电---当投资黄金及持有现金都不安全时,投资者该何去何从呢?

当股市再次暴跌时,Financial Focus的金融顾问Michael Kay力劝一位想要结清投资组合并转投资黄金的客户不要这麽做.

那麽Kay有哪些建议呢?"如果你认为这是世界末日,那麽就应去买易拉罐的普氏菜汤,因为那比黄金更有价值,黄金不能充饥."

那麽在市况动盪的时候,投资者应该怎麽做呢?

"人们坐立难安,但在比较各种投资选项後,美国公债仍是最安全的投资标的,"驻加州Newport Beach的金融顾问Alan Haft表示.

Haft将瑞士视作避险之地,投资于该国的固息年金.这种年金流动性很强,但只能通过中介机构来购买.

尽管意大利和希腊的局势动盪,但新泽西州Financial Principles的金融顾问Bradley Bofford表示,他并没有接到客户询问货币市场工具安全性的电话.然而,其所在公司一直在与账户资金超过25万美元美国联邦存款保险公司(FDIC)限额的客户联系.他建议这部分高端客户启用存款账户注册服务(Certificate of Deposit Account Registry Service, CDARS).

Bofford称,根据Bankrate.com,一年期存单的平均收益率为0.91%,高于一年期CDARS的0.26%.

**两种对策:原地不动或立即行动**

金融顾问主要分为两大派:不作为派和行动派.

"当前的暴跌之势,并没有真正地撼动我们的客户.如果今天国会还是没有达成预算协议,那就不好说了.但是我们一直在努力帮助客户做好应对时艰的准备,"投资管理公司Blankenship & Foster的副总裁Rich Brooks表示.

Burns Advisory Group的首席投资官Tim Courtney就是一位行动派.Courtney谈到,尽管市况持续下行,但从当前股票的估值情况来看,投资价值相对较高,这是毫无疑问的.(他想知道股市重挫10%後那些撤离的投资者将如何安置其资金,或者他们计划何时返场.)他表示,如果眼光看得比下周或下个月更远,股市将是"超级诱人".

Structured Asset Management的金融顾问William Suplee IV提及,现在他有20%的客户忧心于自身的投资组合.但占绝对多数的70%的客户则是按兵不动,因为他们"之前就已经经历了若干次这样的市况."

他说,其馀的人正利用这波跌势寻觅买入良机.那麽这部分人的秘诀是什麽呢?他说:"就是心脏很强."(完)