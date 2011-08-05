更正:〔伦敦金属〕LME期铜扩大跌势,因担忧欧债危机蔓延与经济放缓

(更正:因原文有误,内文第四段应改为"盘中低点68,750元人民币,即6月29日以来最低位",非"即5月4日以来最低位")

路透上海8月5日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五扩大跌势,昨日全球投资者因担忧债务危机蔓延与经济放缓,纷纷逃离风险资产.不过智利一全球最大铜矿的罢工引发部分供应担忧.

上海期铜大幅低开,一度下跌4%.

0217GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.7%,报每吨9,292.75美元.

上海期货交易所主力10月期铜合约SCFcv1下跌3.3%,报每吨69,270元人民币,追随隔夜伦敦铜的跌势;不过脱离了盘中低点68,750元人民币,即6月29日以来最低位.

上海期货交易所的基本金属全线下滑,均跌逾3%.主力10月期铝合约跌停,较上日结算价下降逾4%.

期锌亦跌停,此前曾降至17,165元人民币,不过在抚平一些跌幅後交易得到恢复.

在债务危机蔓延及全球经济成长放缓的忧虑下,全球投资人周四逃离股市和大宗商品,转持安全的现金和公债,这冲击股市跌至今年最低水准.

欧洲央行(ECB)周四重启从市场购买公债的操作,并向商业银行祭出新一轮融资帮助,以因应欧元区债务危机的恶化. [ID:nCN1878099]

西班牙财政部暂停原计划8月18日的公债标售,但谨慎注明这并非因为市场动荡.

智利矿场Escondida的工会工人周四开始表决是否接受公司的提议,以结束这场已达14天的罢工.(完)

--编译 李春喜/王翔琼/李婷仪;审校 隋芬/龚芳

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