〔中国货币市场〕七天回购利率跌势不止,下周流动性仍将偏于宽松

路透上海8月5日电---中国银行间市场七天回购利率周五延续跌势,因流动性偏于宽松.虽然今日适逢例行调整存款准备金,但资金面并未感到紧张.

交易员并指出,央行公开市场下周到期量较大,在央票需求低迷情况下,可能还会延续净投放的态势,预计下周资金面仍将偏于宽松.

"资金情况很宽松,隔夜的、七天的(回购)很容易借到,价格也不高."上海一银行交易员称,"下周公开市场到期量接近2,000亿,资金情况可能还会继续缓解."

央行公开市场下周正回购和央票到期量合计为1,920亿元,为本月到期量最大的单周.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

路透数据显示,受资金面持续紧张拖累,七天期回购利率从5月中旬起一路飙升,6月下旬後有所回落,但整个7月均值仍高达5.3%.之後随着流动性渐趋缓和,进入8月後开始直接下落.[ID:nCN1866893]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8268 2.8539 -2.71

七天CN7DRP=CFXS 3.0097 3.2726 -26.29

14天CN14DRP=CFXS 3.2580 3.9518 -69.38

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8250 2.8492 -2.42

七天CHICNY7D=CFXS 2.9607 3.2835 -32.28

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