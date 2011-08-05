〔韩国金融〕退休基金和其他公共基金在韩国股市上大举买进

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月5日电---交易所数据显示,韩国国家退休基金和其他公共基金周五在韩国股市上大举买进,显然是努力支撑受全球溃跌所冲击的市场.
0310GMT时,上述基金已净买入2,731亿韩元的股票,已经比周三的合计净买入金额2,476亿韩元还要多.当日其日买进量是至少一年来最大.
韩股综合股价指数(KOSPI).KS11午後稍早缩减部分跌幅.今日盘初一度挫跌近5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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