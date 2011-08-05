〔韩国金融〕退休基金和其他公共基金在韩国股市上大举买进

路透首尔8月5日电---交易所数据显示,韩国国家退休基金和其他公共基金周五在韩国股市上大举买进,显然是努力支撑受全球溃跌所冲击的市场.

0310GMT时,上述基金已净买入2,731亿韩元的股票,已经比周三的合计净买入金额2,476亿韩元还要多.当日其日买进量是至少一年来最大.