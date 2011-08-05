〔澳洲经济〕国库部长斯万称经济基本面仍强劲,有能力应对危机(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透悉尼8月5日电---澳洲国库部长斯万周五表示,即便全球市场动荡重演2009年金融危机的情势,该国也有能力采取措施支持该国经济.他是最早对当前市场挫跌作出回应的领导人之一.
斯万试图恢复公众和投资者的信心,此前本地股票市场跌至两年低位.他表示,澳洲经济曾在上次全球危机期间避免了衰退,目前仍很强劲,并称若局势恶化,政府有能力应对.
"最重要的是,澳洲有强劲的经济基本面,其原因之一是我们避免了在上次全球金融危机中陷入衰退,"他在回应股市下跌的一个记者会上表示.
"由于我们做到了(避免衰退),因此拥有政策灵活性,可以在必要时应对全球经济的不确定因素,"斯万称.
斯万表示,澳洲和亚太地区经济体成长依然强劲,但警告称该地区并非不会受到欧洲和美国债务危机的影响.
"经济实力正从西方转移至东方.亚太地区的成长依然强健,"他说.
"这就是为何我们的前景与欧洲和美国的情况完全不同.这些全球性事件并非对我们没有影响,不过我们却在正确的时间,处在合适的位置."
斯万强调,尽管近期澳洲经济出现一些疲弱迹象,但情况仍比大多数发达国家要好,这是由于该国是亚洲强劲经济体的主要出口国,并拥有低失业率和低负债.
他表示,力争2012-13年恢复预算盈馀的政策,将会使澳洲更从容地应对任何经济危机.
"政府一直如此专注于2012-13年重新实现预算盈馀,理由之一是我们认识到强健公共财政的重要性,"他说.
斯万称,他相信美国政府能够应对自身债务危机,但补充称未来美国和欧洲都将经历较长的调整期.(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。