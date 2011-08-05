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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 11:23 BJT

《外汇动态》澳元/日圆跌至近四个月低位,据闻82日圆处有止损抛盘

0308GMT---澳元兑日圆下跌,因投资者减持风险仓位,以反映全球股市跌势.对美国经济放缓和欧债危机的忧虑令投资者对持有风险资产持谨慎态度.

澳元兑日圆AUDJPY=R跌0.4%至82.39日圆,距离两天前触及的四个月低位82.03不远.

交易员称,82日圆附近有相对较大规模的止损抛盘.

"从波动率指数(VIX)上涨看来,澳元/日圆可能进一步下跌.很多日本散户投资者或许急于在82日圆出清多仓,"一位日本银行的交易员表示.

华尔街衡量市场恐慌情绪的指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数急升至31.66,为2010年7月以来最高位.(完)

--编译 白云;审校 张荻

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