《外汇动态》澳元/日圆跌至近四个月低位,据闻82日圆处有止损抛盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0308GMT---澳元兑日圆下跌,因投资者减持风险仓位,以反映全球股市跌势.对美国经济放缓和欧债危机的忧虑令投资者对持有风险资产持谨慎态度.
澳元兑日圆AUDJPY=R跌0.4%至82.39日圆,距离两天前触及的四个月低位82.03不远.
交易员称,82日圆附近有相对较大规模的止损抛盘.
"从波动率指数(VIX)上涨看来,澳元/日圆可能进一步下跌.很多日本散户投资者或许急于在82日圆出清多仓,"一位日本银行的交易员表示.
华尔街衡量市场恐慌情绪的指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数急升至31.66,为2010年7月以来最高位.(完)
--编译 白云;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。