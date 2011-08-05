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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 11:37 BJT

〔中国棉花〕9月起适时启动新棉收储,按1.98万元/吨敞开收购--行业协会

路透北京8月5日电---中国棉纺织行业协会周五称,国家发改委上日召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购.

刊登在行业协会网站的新闻稿称,为了给棉花和纺织产业发展提供良好环境,进一步提高国家宏观调控水平,保证调控效果,相关部门将进一步完善收储相关制度,具体实施方案将于8月下旬公布.(完)

更多细节,请点选中国棉纺织行业协会网站(here)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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