〔中国债市动态〕现券收益率跌幅收敛,欧美前景预期悲观利好短期走势

路透上海8月5日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率全线走低,但跌幅较稍早有所收敛.因对欧美经济悲观预期升温,预计国内紧缩政策也将暂缓出台,债市借机迅速反弹,但尚难断言已形成趋势性拐点.

交易员指出,美国经济增长步伐滞後可能促使美国出台第三轮量化宽松政策(QE3),通胀的身影挥之不去,长期来看政策面仍有收紧的可能,市场长期走势并不乐观.

"(美国)QE3也会出,但中国会停留一段时间观察,政策暂时不会从紧",深圳一券商交易员认为,政策观察期对于债市来说是反弹的机会.

北京时间11:17时,剩馀期限近三年的央票1101032双边报价tCN1101032=CFXM最新显示为4.22/4.11%,较上日尾盘的4.30/4.22%大跌8个bp.

此外,剩馀期限近10年的国债110015双边报价tCN110015=CFXM显示为4.08/4.03%,较上日尾盘的报价4.1100/4.0750%下跌3个bp,盘中报价一度跌至4.05%附近,跌幅高达5-6个bp.

上海一券商分析师也称,"现在市场还不会太担忧QE3,先盯着海外经济走弱,(国内政策面)继续加息和提准的空间也很小,关键看8月、9月的数据吧."

他认为,国内债券市场的反弹势头预计可以延续2-4周,收益率跌幅有望达20bp左右.

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN](完)