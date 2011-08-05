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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 11:32 BJT

〔日本股市〕日经指数触及五个月低位,东证股价指数跌破800点大关

路透东京8月5日电---日股日经指数周五跌至3月地震後暴跌以来的最低水准,受美股下跌拖累,因对全球经济的担忧情绪主导市场,不过日经指数在9,300点支撑位附近企稳,因外资似乎已完成调仓活动.

日经指数.N225跌破9,300点处的短线支撑,3月11日地震下跌後,股指曾在此位徘徊过一段时间.日经指数早盘收跌3.4%,报9,334.26点,此前在开盘後不久便曾触及9,264.09点日低.

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