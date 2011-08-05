〔日本股市〕日经指数触及五个月低位,东证股价指数跌破800点大关

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---日股日经指数周五跌至3月地震後暴跌以来的最低水准,受美股下跌拖累,因对全球经济的担忧情绪主导市场,不过日经指数在9,300点支撑位附近企稳,因外资似乎已完成调仓活动.
日经指数.N225跌破9,300点处的短线支撑,3月11日地震下跌後,股指曾在此位徘徊过一段时间.日经指数早盘收跌3.4%,报9,334.26点,此前在开盘後不久便曾触及9,264.09点日低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。