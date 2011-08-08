《中国基金发行日程表》--8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
*易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
*嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
*农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
*深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
*建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26
指数基金(LOF)
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26
联接基金
招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币
保本混合基金 (不包括募集期利息)
华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19
增利债基金(封闭期三年)(LOF)
汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份
及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)
海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元
分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)
金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26
配置股票基金
纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16
灵活配置混合基金
国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15
策略股票基金
易方达资源 易 方 达 中国银行 农业银行、国泰君安等 7/18-8/12
行业股票基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。