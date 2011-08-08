《中国基金发行日程表》--8月8日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

*易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14

*易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14

*嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9

*农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2

精选股票基金

*深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2

*建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2

60ETF联接基金

华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26

指数基金(LOF)

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26

联接基金

招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币

保本混合基金 (不包括募集期利息)

华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19

增利债基金(封闭期三年)(LOF)

汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份

及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)

海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元

分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)

金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26

配置股票基金

纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16

灵活配置混合基金

国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15

策略股票基金

易方达资源 易 方 达 中国银行 农业银行、国泰君安等 7/18-8/12

行业股票基金

注: 1."*"表新增或更新.

2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),

比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到

1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.

3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、

银华、华安、富国.(完)