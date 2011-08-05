〔中国金融〕政府投资公租房项目贷款规范出炉,同城只能有一家融资平台

(新增更多细节及背景)

* 政府投资公租房项目贷款规范出炉

* 同城只能有一家融资平台

* 公租房贷款利率下浮下限为基准利率0.9倍

路透北京8月5日电---为解决保障性公租房建设的资金之渴,中国央行及银监会周五联合发文,明确对政府投资建设的公共租赁住房项目贷款要求,规定直辖市、计划单列市、省会城市只能有一家融资平台公司承贷公共租赁住房贷款.

刊登在银监会网站的通知并称,上述城市融资平台公司公共租赁住房贷款偿付能力不足的,由本级政府统筹安排还款.

"对于政府投资建设的公共租赁住房项目,凡是实行公司化管理、商业化运作、项目资本金足额到位、项目自身现金流能够满足贷款本息偿还要求的,各银行业金融机构...直接发放贷款给予支持,"通知称.

对于地级市政府投资建设的公共租赁住房项目,各金融机构可向符合条件且经银行业金融机构总行评估後认可、自身能够确保偿还公共租赁住房项目贷款的地级市政府融资平台发放贷款.

而对于其他市县政府投资建设的公共租赁住房项目,可在省级政府对还款来源作出统筹安排後,由省级政府指定一家省级融资平台公司按规定统一借款.

中国今年计划建设1,000万套保障房,其中公共租赁房占很大部分.但由于公租房需持有获得收益,房地产企业一直缺乏参与热情,资金缺口成为困扰地方政府的难题.

**贷款利率可下浮为基准利率0.9倍 **

对于政府投资的公租房项目,通知规定,贷款利率按中国央行利率政策执行,利率下浮下限为基准利率的0.9倍,贷款期限原则上不超过15年,具体由借贷双方协商确定.

项目建成後,贷款一年两次还本,利随本清,并鼓励银行业金融机构以银团贷款形式发放贷款.

通知并要求,各银行业金融机构加强贷款管理,对负责公共租赁住房建设的地方政府融资平台公司实行名单制管理,自主决策、自担风险,并采取切实措施确保贷款资金用于保障性安居工程项目.

中国正在力促保障房建设如期推进.中国国家发改委此前称,各地规范後继续保留的投融资平台公司可申请发行企业债券,募集资金应优先用于各地保障性住房建设.[ID:nCN1123794]

上月底审计署披露地方债务规模後,近期有关地方偿债风险的讨论骤然升温.审计署数据显示,去年底中国地方债务规模达10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.[ID:nCN1122844](完)

欲了解更多详情,请点选银监会网站(here)