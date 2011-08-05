《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅脱离开盘高位,市场缺乏信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币小幅脱离开盘高位,但鉴于市场目前情绪悲观,难以确定跌离高位的原因是由于隔夜/悉尼早盘走势过度,还是因为今晚将出炉的美国非农就业数据相关风险变得偏上档.
将美元兑日圆以外亚洲货币小幅拉离高位的原因还有股市有所下滑,其中韩股综合股价指数最新跌3.4%,盘初曾大幅下挫4.8%.
总的来说,市场目前缺乏信心,股市在全线回跌,所以还是赶快撤走为妙.(完)
--编译 白云; 审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。