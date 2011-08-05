版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 12:18 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅脱离开盘高位,市场缺乏信心

IFR悉尼8月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币小幅脱离开盘高位,但鉴于市场目前情绪悲观,难以确定跌离高位的原因是由于隔夜/悉尼早盘走势过度,还是因为今晚将出炉的美国非农就业数据相关风险变得偏上档.

将美元兑日圆以外亚洲货币小幅拉离高位的原因还有股市有所下滑,其中韩股综合股价指数最新跌3.4%,盘初曾大幅下挫4.8%.

总的来说,市场目前缺乏信心,股市在全线回跌,所以还是赶快撤走为妙.(完)

--编译 白云; 审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐