〔中国金融〕中国应允许人民币"自由浮动"--原央行顾问余永定在FT撰文

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月5日电---金融时报周五刊载中国央行前货币政策委员余永定的评论称,中国应尽快允许人民币"自由浮动",以阻止中国外汇储备规模进一步膨胀,并避免对其美元投资造成"毁灭性"损失.
余永定呼吁中国政府停止购买美元计价的资产,降低对这个全球主要储备货币的风险敞口.
"如果中国可从美国债务上限危机中吸取任何教训,那就是中国必须停止实施导致外汇储备继续扩大的政策,"他在金融时报撰文称.
但他未提及,中国应如何投资运用其巨额外储资金.
余永定认为,中国政府必须通过放松受压制的人民币汇价CNY=CFXS及借助自由浮动让其升值,来解决导致庞大外汇储备的真正原因.
他未透露,是否中国应实施有管理的浮动汇率机制或是自由浮动的汇率机制.
余永定的评论与中国央行货币政策委员夏斌的看法相左.夏斌本周称,中国在未来10年也不能放任人民币自由浮动,而美元将长期充当重要的全球储备货币.
余永定提到,中国政府在通过创立主权财富基金来管理外汇储备,促进人民币走向海外和刺激国内需求等方面,都不太成功.
"人民币浮动并非无需付出代价,"余永定认为,"但此举对中国经济的益处将大大超过付出的成本,同时也对全球经济有利."
中国目前拥有高达3.2万亿(兆)美元的全球最高外汇储备,也是美国公债的最大外国买家.分析师估计,中国外储约70%投资于美国公债等美元资产,但具体的投资组合从未对外公布.
在呼吁放开人民币汇率,允许其升值以促进全球经济再平衡的中国分析师中,余永定并非第一人.但中国政府担忧,人民币升值会损及出口行业,而後者是中国吸纳就业的主要部门.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。