〔中国金融〕中国应允许人民币"自由浮动"--原央行顾问余永定在FT撰文

路透北京8月5日电---金融时报周五刊载中国央行前货币政策委员余永定的评论称,中国应尽快允许人民币"自由浮动",以阻止中国外汇储备规模进一步膨胀,并避免对其美元投资造成"毁灭性"损失.

余永定呼吁中国政府停止购买美元计价的资产,降低对这个全球主要储备货币的风险敞口.

"如果中国可从美国债务上限危机中吸取任何教训,那就是中国必须停止实施导致外汇储备继续扩大的政策,"他在金融时报撰文称.

但他未提及,中国应如何投资运用其巨额外储资金.

余永定认为,中国政府必须通过放松受压制的人民币汇价CNY=CFXS及借助自由浮动让其升值,来解决导致庞大外汇储备的真正原因.

他未透露,是否中国应实施有管理的浮动汇率机制或是自由浮动的汇率机制.

余永定的评论与中国央行货币政策委员夏斌的看法相左.夏斌本周称,中国在未来10年也不能放任人民币自由浮动,而美元将长期充当重要的全球储备货币.

余永定提到,中国政府在通过创立主权财富基金来管理外汇储备,促进人民币走向海外和刺激国内需求等方面,都不太成功.

"人民币浮动并非无需付出代价,"余永定认为,"但此举对中国经济的益处将大大超过付出的成本,同时也对全球经济有利."

中国目前拥有高达3.2万亿(兆)美元的全球最高外汇储备,也是美国公债的最大外国买家.分析师估计,中国外储约70%投资于美国公债等美元资产,但具体的投资组合从未对外公布.

在呼吁放开人民币汇率,允许其升值以促进全球经济再平衡的中国分析师中,余永定并非第一人.但中国政府担忧,人民币升值会损及出口行业,而後者是中国吸纳就业的主要部门.(完)