〔全球经济〕中国称将一如既往支持欧洲和欧元,希望美国实行负责任货币政策

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月5日电---中国外交部长杨洁篪周五称,中国对欧元区和欧元一直保持信心,今後也将一如既往地支持欧洲和欧元.
外交部网站援引杨洁篪称,中国希望美国实行负责任的货币政策,采取切实措施保障各国在美资产安全.
"欧洲主权债务问题仍在发展,美国主权债务违约风险上升,中东局势动荡和日本大地震给世界经济复苏带来了严峻的挑战."杨洁篪接受波兰通讯社书面采访时称.
他表示,中国将继续与各国加强政策协调和务实合作,为实现世界经济全面复苏做出贡献.(完)
欲了解更多详情,请点选中国外交部(here)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。