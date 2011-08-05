〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续跌,短线料跟随外围市场展开波动

* 人民币兑美元随中间价走低

* 但人民币长期升值基调未改

* 短期有望随海外市场展开波动

路透上海8月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价续跌,中间价亦有所回落,因对全球经济前景的担忧四起、欧债疑虑重炽,且日本干预汇市等,均对海外美元暂时形成支撑.

交易员指出,从中国经济自身情况来看,人民币长期升值基调未改.但诸多不确定性因素令近期海外市场跌宕起伏,预计短期内即期汇价将随之展开波动.

北京时间11:51,人民币兑美元即期报6.4440元,上日收盘价为6.4390元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4451元,较上日的6.4386元下跌.

北京一银行交易员表示,人民币近期和"外围市场联系非常紧,(预计短期将在)震荡中双向调整吧."

东京汇市瑞郎兑欧元周五在亚洲早盘触及纪录新高,澳元则下跌.对于美国和欧洲经济形势的忧虑促使投资者抛出风险资产,并买进那些避险货币.[FRX/CN]

美国非农就业报告将在今日1230GMT公布.许多市场人士认为,若数据疲弱的话,将会激起外界臆测美国联邦储备委员会(FED)是否会在下周政策会议之後暗示有必要采取额外的宽松措施.本周瑞士央行、日本央行已相继采取放宽政策,欧洲央行也暂停加息周期.

上海一银行交易员并指出,从市场客盘情况来看,以结汇为主的方向依旧;中间价走向亦显示央行维持汇价偏强势头态度未改.预计"在汇价到6.41元前这种势头不会改变,但步伐可能还要看外围市场."

欧洲央行(ECB)在停止上一轮购债活动四个月後,此次再度恢复购买政府公债的行为,并宣布将面向流动性紧张的银行提供新的较长期融资.但在声明发布後不久,意大利和西班牙公债收益率继续攀升,逼向危险的高位,市场看来根本不买账.[ID:nCN1877693]

北京时间12:08,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3820/60,上日尾盘为6.3690元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4325/45元,上日尾盘报6.4230元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)