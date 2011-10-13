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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 15:33 BJT

〔中欧关系〕中国称愿意继续与欧洲合作,希望欧洲确保投资安全

路透北京10月13日电---中国外交部周四表示,中方密切关注欧洲经济形势,愿意继续与欧洲合作.希望欧洲采取相关措施确保投资安全,为对欧投资企业提供更多便利.

外交部发言人在例行发布会上表示,对欧洲的经济有信心,支持欧盟国家队应对危机做出的行动,相信欧洲有能力有智慧解决自身存在的困难和危机.(完)

--发稿 毛佳;撰写 宿泱韫;审校 黄凯

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