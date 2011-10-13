〔中欧关系〕中国称愿意继续与欧洲合作,希望欧洲确保投资安全

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月13日电---中国外交部周四表示,中方密切关注欧洲经济形势,愿意继续与欧洲合作.希望欧洲采取相关措施确保投资安全,为对欧投资企业提供更多便利.
外交部发言人在例行发布会上表示,对欧洲的经济有信心,支持欧盟国家队应对危机做出的行动,相信欧洲有能力有智慧解决自身存在的困难和危机.(完)
--发稿 毛佳;撰写 宿泱韫;审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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