〔中国棉花〕国家明确新棉收储"限价不限量",具体方案下旬公布--协会(更新版)

中国棉纺织行业协会网站周五刊登新闻稿称,国家发改委上日召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购.

新闻稿称,为了给棉花和纺织产业发展提供良好环境,进一步提高国家宏观调控水平,保证调控效果,相关部门将进一步完善收储相关制度,"具体实施方案将于8月下旬公布."

此前,中国国家发展改革委、财政部、农业部等八部门联合发布了今年棉花临时收储预案,决定从2011年新棉上市起,在安徽、新疆、山东等13个棉花主产省(区、市)实行临时收储制度,今年临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨1.98万元,执行时间为今年9月1日至明年3月31日.