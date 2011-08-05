〔中国棉花〕国家明确新棉收储"限价不限量",具体方案下旬公布--协会(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多背景)
* 新棉收储政策明确
* 按1.98万元/吨敞开收购
* 收储制度将完善,具体方案本月下旬公布
路透北京8月5日电---中国国家发改委明确新年度棉花收储政策,称将按固定价格敞开收购,而收储相关制度将进一步完善,具体实施方案将于本月下旬公布.
中国棉纺织行业协会网站周五刊登新闻稿称,国家发改委上日召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购.
新闻稿称,为了给棉花和纺织产业发展提供良好环境,进一步提高国家宏观调控水平,保证调控效果,相关部门将进一步完善收储相关制度,"具体实施方案将于8月下旬公布."
此前,中国国家发展改革委、财政部、农业部等八部门联合发布了今年棉花临时收储预案,决定从2011年新棉上市起,在安徽、新疆、山东等13个棉花主产省(区、市)实行临时收储制度,今年临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨1.98万元,执行时间为今年9月1日至明年3月31日.
中国郑商所棉花期货价格在今年2月份创下纪录新高後一路下滑,至今约下跌四成.郑棉主力合约CCFF2周五早盘收每吨21,010元,上涨0.25%.(完)
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--发稿 李文科; 审校 曾祥进/乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。