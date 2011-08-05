〔新债招标〕中国九月期国债收益率高于二级,资金虽缓但紧缩预期仍存(更新版)

(新增交易员评论和公告内容)

* 九个月国债加权中标利率3.8901%,高于二级市场

* 资金虽缓但紧缩预期仍存,投资者态度依旧谨慎

* 不过投机盘参与积极拉高投标倍数至2.38倍

路透上海8月5日电---中国财政部周五招标的九个月贴现国债加权收益率3.8901%,高于二级市场.高通胀和政策紧缩预期等,导致近期的新债招标利率普遍偏高,不过一二级市场间不错的利差倒挂收益,也吸引不少投机盘的积极参与,致使投标倍数较高.

财政部公告称,稍早招标的九个月期贴现国债,发行价格97.20元人民币,投标量356.7亿元,投标倍数2.38倍.业内人士稍早并透露,该期债的加权中标收益率为3.8901%,边际(最优)中标加权收益率为3.97%.

北京一银行交易员称,"投机盘很多,但他们投的也都很高,主要是想博一个高位,再拿到一级半市场出手."

但他表示,尽管该期债的招标结果高过二级市场,但较他们此前预期的收益率水平还是要低.这可能是因近期缓解的资金面,外围股市走弱和债券配置价值体现等多重因素提振债券购买意愿.

中债登固息国债到期收益率曲线<0#CFTBYBMK=>显示,九个月期品种最新收益率报在3.6998%;二级市场剩馀期限约9个月的付息国债最新双边报价CN110011=0004为3.7000%/3.6399%.

中国银行间债市周五早盘现券收益率全线走低,多数券种跌幅达5-10个基点(bp).因对全球经济悲观预期升温,全球金融市场出现大跌,并引发国内金融机构对经济走势的担忧.紧缩政策或将暂缓出台,加上流动性充裕,均对债市形成较好的支撑.[ID:nCN1878393]

今日招标的国债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,发行价格按竞争性招标加权平均中标价格确定.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.8月8日开始发行,8月10日发行结束,8月12日起上市.(完)