〔企业结盟〕日立和三菱重工业合并谈判破裂--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---据知情消息人士周五透露,日立制作所(6501.T)和三菱重工业(7011.T)准备放弃合并谈判,让外界对这两家历史最悠久的日本综合企业展开合并的期望落空.
周四首次传出两家公司商谈先合并部分业务的消息,比如新一代发电业务和智能电网等,以後再考虑全面合并.之後就传出谈判中止的消息.
三位消息人士周五对路透称,谈判停止是因为日立很希望进行全面合并,而三菱重工业则倾向选择性合并部分业务.
三菱重工业发言人周五表示,除了不计划进行合并外,没有其它新消息对外公布.日立公司方则未置评.
随着投资者得知合并谈判很快破裂,两家公司的股价周五均下跌.日立股价早盘挫跌4%,三菱重工业则挫跌4.7%.(完)
--编译 白云;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。