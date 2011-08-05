〔企业结盟〕日立和三菱重工业合并谈判破裂--消息人士

路透东京8月5日电---据知情消息人士周五透露,日立制作所(6501.T)和三菱重工业(7011.T)准备放弃合并谈判,让外界对这两家历史最悠久的日本综合企业展开合并的期望落空.

周四首次传出两家公司商谈先合并部分业务的消息,比如新一代发电业务和智能电网等,以後再考虑全面合并.之後就传出谈判中止的消息.

三位消息人士周五对路透称,谈判停止是因为日立很希望进行全面合并,而三菱重工业则倾向选择性合并部分业务.

三菱重工业发言人周五表示,除了不计划进行合并外,没有其它新消息对外公布.日立公司方则未置评.

随着投资者得知合并谈判很快破裂,两家公司的股价周五均下跌.日立股价早盘挫跌4%,三菱重工业则挫跌4.7%.(完)