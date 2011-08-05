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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 14:15 BJT

〔美国个股〕通用汽车7月在华销量同比降1.8%,商务车销量不佳--新闻稿

路透北京8月5日电---美国通用汽车(GM.N)称7月份在中国销售汽车173,398辆,同比减少1.8%.

通用汽车发布新闻稿并称,7月在华销量同比下滑,主因商务车型销量下降,其中国合资厂上汽通用五菱品牌及一汽通用的产品销量受到冲击.

新闻稿并称,7月上海通用的乘用车国内销量同比上升14.4%至91,818辆.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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