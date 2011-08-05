〔美国个股〕通用汽车7月在华销量同比降1.8%,商务车销量不佳--新闻稿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月5日电---美国通用汽车(GM.N)称7月份在中国销售汽车173,398辆,同比减少1.8%.
通用汽车发布新闻稿并称,7月在华销量同比下滑,主因商务车型销量下降,其中国合资厂上汽通用五菱品牌及一汽通用的产品销量受到冲击.
新闻稿并称,7月上海通用的乘用车国内销量同比上升14.4%至91,818辆.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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