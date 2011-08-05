《企业看点》--8月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月5日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导,黑石(BX.N)将为德国最大海外风电建设项目投资25亿欧元(35亿美元),这是其最大的再生能源交易.[ID:nL6E7J5002]

* 日本经济新闻报导,日产汽车(7201.T)将在未来数年合并其本土两个销售渠道,将2,200家日本经销商归于一个单一的日产品牌之下.[ID:nL3E7J45E4]

* 日本经济新闻报导称,日本的吉坤日矿日石能源将与韩国SK Innovation(096770.KS)在石化产品和润滑油方面合作,在韩国投资约1,200亿日圆(15.2亿美元)成立合资公司.[ID:nCT0387984]

* 金融时报表示,Investec(INLJ.J)若成功收购英国股票经纪商Evolution Group(EVG.L),则将分拆後者的股票经纪业务和财富管理业务.[ID:nL6E7J42P8]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)