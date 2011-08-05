《企业看点》--8月5日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月5日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报报导,黑石(BX.N)将为德国最大海外风电建设项目投资25亿欧元(35亿美元),这是其最大的再生能源交易.[ID:nL6E7J5002]
* 日本经济新闻报导,日产汽车(7201.T)将在未来数年合并其本土两个销售渠道,将2,200家日本经销商归于一个单一的日产品牌之下.[ID:nL3E7J45E4]
* 日本经济新闻报导称,日本的吉坤日矿日石能源将与韩国SK Innovation(096770.KS)在石化产品和润滑油方面合作,在韩国投资约1,200亿日圆(15.2亿美元)成立合资公司.[ID:nCT0387984]
* 金融时报表示,Investec(INLJ.J)若成功收购英国股票经纪商Evolution Group(EVG.L),则将分拆後者的股票经纪业务和财富管理业务.[ID:nL6E7J42P8]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。