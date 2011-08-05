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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 12:55 BJT

《外汇动态》股市资金外流拉低印尼卢比/美元,料进一步跌向8,561

0433GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上涨0.7%,因资金流出印尼股市,且外资银行对卢比过去五周1.4%的涨幅锁定获利.

美元兑卢比一度高见8,552,突破6月底以来跌势的50%回档位.美元存在进一步上升空间,可能升至61.8%回档水准8,561.若突破该价位,下道目标将是76.4%回档位8,585.

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