《外汇动态》股市资金外流拉低印尼卢比/美元,料进一步跌向8,561

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0433GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上涨0.7%,因资金流出印尼股市,且外资银行对卢比过去五周1.4%的涨幅锁定获利.
美元兑卢比一度高见8,552,突破6月底以来跌势的50%回档位.美元存在进一步上升空间,可能升至61.8%回档水准8,561.若突破该价位,下道目标将是76.4%回档位8,585.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。