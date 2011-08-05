他信妹妹当选为泰国首位女总理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月5日电---泰国前总理他信的妹妹英拉・西那瓦(Yingluck Shinawatra)周五在议会投票中当选为泰国首位女总理。
在议会500个席位中，现年44岁的英拉迅速获得了逾251名议员的支持。投票还在继续中。
在她正式就职并开始提名内阁成员前，英拉必须等待泰国国王普密蓬・阿杜德(Bhumibol Adulyadej)的认可。泰国国王可能最早会在周五晚批准英拉为泰国总理。英拉所属为泰党(Puea Thai Party)尚未透露内阁成员候选人选。
泰党在议会500个席位中赢得265席，而现任总理阿披实所领导的民主党只拿下159席，这令分析人士颇感意外，因他们本预计两党席位应会非常接近。
英拉将领导六个政党组成的联合政府，这六个政党在议会中占300个席位。其盟党成员会获得某些内阁职位，但预计她也会任命某些来自议会外的人担任部长职务。（完）
--编译 靳怡雯;审校 程芳/田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。