〔亚洲汇市〕瑞郎下跌,此前瑞士央行总裁称无法接受进一步升值

路透新加坡8月5日电---瑞郎兑美元和欧元周五下跌,此前瑞士央行总裁表示,他将无法接受瑞郎进一步升值却没有采取行动.[ID:nCN1878867]

欧元兑瑞郎EURCHF=R因瑞士央行总裁的谈话,而从约1.0805瑞郎升至约1.0860瑞郎.最新报1.0822,日内上涨0.5%.欧元兑瑞郎在周五稍早曾触及纪录低位1.0710.