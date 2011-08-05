〔亚洲汇市〕瑞郎下跌,此前瑞士央行总裁称无法接受进一步升值

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡8月5日电---瑞郎兑美元和欧元周五下跌,此前瑞士央行总裁表示,他将无法接受瑞郎进一步升值却没有采取行动.[ID:nCN1878867]
欧元兑瑞郎EURCHF=R因瑞士央行总裁的谈话,而从约1.0805瑞郎升至约1.0860瑞郎.最新报1.0822,日内上涨0.5%.欧元兑瑞郎在周五稍早曾触及纪录低位1.0710.
美元兑瑞郎从约0.7650瑞郎升至0.7690左右.最新报0.7667,上涨0.4%.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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