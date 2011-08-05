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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 13:17 BJT

〔日本数据〕6月同时指标较5月上升2.5点,领先指标升3.8点--政府

路透东京8月5日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,6月同时指标较前月升2.5点,表明3月地震和海啸造成冲击後经济全面复苏,尽管全球经济放缓构成威胁.

政府表示,同时指标暗示经济正在改善.先前则曾表示,指标指向经济改善,但三个月平均值受地震影响而较上月下滑.

6月领先指标较前月上升3.8点.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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6月 5月 4月

领先指标 +3.8 +3.4 -3.4

同时指标 +2.5 +2.6 +0.2

落後指标 -0.3 -0.4 +1.9

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here )(完)

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--编译 戴素萍;审校 龚芳

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