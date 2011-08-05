〔日本数据〕6月同时指标较5月上升2.5点,领先指标升3.8点--政府

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月5日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,6月同时指标较前月升2.5点,表明3月地震和海啸造成冲击後经济全面复苏,尽管全球经济放缓构成威胁.
政府表示,同时指标暗示经济正在改善.先前则曾表示,指标指向经济改善,但三个月平均值受地震影响而较上月下滑.
6月领先指标较前月上升3.8点.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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6月 5月 4月
领先指标 +3.8 +3.4 -3.4
同时指标 +2.5 +2.6 +0.2
落後指标 -0.3 -0.4 +1.9
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--编译 戴素萍;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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