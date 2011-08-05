〔全球经济〕不确定性升高--欧洲央行管理委员会委员利卡宁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透赫尔辛基8月5日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周五接受专访时表示,全球经济的不确定性升高.
欧洲央行在停止四个月後,周四又恢复买进政府公债,并对极需流动性的银行提供最新的较长期融资.意大利和西班牙公债收益率在短暂下跌後,继续其升势,升向危险的水准.
"显然全球经济的不确定性升高,"利卡宁表示.
他并称,要解决当前的金融动荡,重要的是各国要尽早制定可靠计画来稳定其公共财政.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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