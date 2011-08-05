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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 13:52 BJT

〔全球经济〕不确定性升高--欧洲央行管理委员会委员利卡宁

路透赫尔辛基8月5日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周五接受专访时表示,全球经济的不确定性升高.

欧洲央行在停止四个月後,周四又恢复买进政府公债,并对极需流动性的银行提供最新的较长期融资.意大利和西班牙公债收益率在短暂下跌後,继续其升势,升向危险的水准.

"显然全球经济的不确定性升高,"利卡宁表示.

他并称,要解决当前的金融动荡,重要的是各国要尽早制定可靠计画来稳定其公共财政.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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