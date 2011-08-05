〔国际油市〕美国原油本周跌幅料达10%,为5月初以来的最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月5日电---美国原油价格周五跌破86美元,本周料将录得5月初以来的最大单周跌幅,因有关全球经济放缓的忧虑,促使投资者出脱大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.
布兰特原油本周下降近9%,美国原油下滑约10%.因围绕美国经济正在再度衰退的忧虑加剧,使得石油需求增长面临风险.欧洲逐步升级的债务危机亦有蔓延至意大利和西班牙之威胁.
美国原油期货CLc1曾下跌1.40美元,至每桶85.23美元,为2月17日以来的最低.0437GMT时,该合约下滑1.08美元,报85.55美元.周四曾大跌近6%,创5月5日以来的最大单日跌幅.布兰特原油期货LCOc1在107.25美元几无变动,上日跌近6美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。