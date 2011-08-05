〔国际油市〕美国原油本周跌幅料达10%,为5月初以来的最大单周跌幅

路透新加坡8月5日电---美国原油价格周五跌破86美元,本周料将录得5月初以来的最大单周跌幅,因有关全球经济放缓的忧虑,促使投资者出脱大宗商品,令油价回吐2011年内涨幅.

布兰特原油本周下降近9%,美国原油下滑约10%.因围绕美国经济正在再度衰退的忧虑加剧,使得石油需求增长面临风险.欧洲逐步升级的债务危机亦有蔓延至意大利和西班牙之威胁.

美国原油期货CLc1曾下跌1.40美元,至每桶85.23美元,为2月17日以来的最低.0437GMT时,该合约下滑1.08美元,报85.55美元.周四曾大跌近6%,创5月5日以来的最大单日跌幅.布兰特原油期货LCOc1在107.25美元几无变动,上日跌近6美元.