修正:〔全球金市〕亚洲股市下挫扶助金价反弹,投资者选择黄金避开风险

(更正:内文第二段...黄金周四下跌高达40"%"美元...应删除多馀的百分比符号)

路透新加坡8月5日电---金价周五小幅上涨,市场担心美国可能面临新一轮衰退,且欧洲债务危机正向该地区一些大经济体扩散,投资者即选择黄金来避开金融市场风暴.

黄金周四下跌高达40美元,因投资者需出脱黄金以弥补其他资产的损失,但金价下跌和股市下挫引发逢低接盘.

0431GMT,现货金XAU=上涨0.35%,至每盎司1,653.59美元,盘中一度触及约1,641美元的低点.金价在周四创下约1,681美元的纪录高位之後回吐多数涨幅.

香港利昌金铺主管Ronald Leung称:"我没听到任何人说有空头进场,"

"市场下跌太多,所以有一些逢低买盘.市场人气似乎没有太多变化."

现货市场,金条较伦敦现货价格升水持稳在0.50-1美元.

新加坡一名交易员称:"投资者对价差交易更感兴趣...我看到珠宝商有一些现货需求,不过数量不大."

辉立期分析师Ong Yi Ling称:"投资者将关注美国非农就业数据...似乎所有人都在做最坏的打算."

虽然美国经济和欧债危机堪忧,但在缺乏其他投资选择的情况下,黄金对力图资本保值的投资者仍有吸引力.

尽管现货金上涨,但美国期金GCcv1下跌1.5美元至每盎司1,657.5美元,较周四纪录高位下跌近30美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1653.59 5.69 +0.35 16.50

现货银 38.98 0.17 +0.44 26.31

现货铂金 1703.00 -14.80 -0.86 -3.65

现货钯金 740.72 -0.46 -0.06 -7.35

TOCOM期金 4177.00 151.00 +3.75 12.01 116493

TOCOM铂金期货 4342.00 -139.00 -3.10 -7.54 24715

TOCOM期银 98.10 0.30 +0.31 21.11 2157

TOCOM钯金期货 1887.00 -183.00 -8.84 -10.01 861

汇率

欧元/美元 1.4113

美元/日圆 78.47

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦/程琳;审校 龚芳/侯向明

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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