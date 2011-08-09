〔中港个股〕中兴通讯冀五年内美国成公司最大市场,超中国本土--副总

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月9日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)高层周二表示,希望五年内美国市场成为公司第一大市场,超过中国本土市场.
中兴通讯执行副总裁何士友并表示,有信心完成全年8,000万部手机的出货目标.
中兴通讯(0763.HK)今日稍早公布,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.[ID:nCH0072379]
何士友此前曾对路透表示,中兴今年手机出货量将达8,000万台以上,其中智能手机占约1,200万台;而平板电脑出货量目标为300万台,去年仅有区区20-30万台.(完)
--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。