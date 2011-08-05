〔路透基点〕台湾华泰电子启动18亿台币五年期定期贷款案

路透香港8月5日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,委托主办行和额度分配行远东国际商业银行和第一商业银行,为华泰电子(2329.TW)启动规模18亿台币的五年期定期贷款.

是次贷款由董事长担保,包括两部分.A部分为11亿台币,用于再融资,B部分则是7亿台币,用于资本支出.

A部分贷款以工厂做担保品,贷款利率较初级市场商业本票利率加码220个基点;而B部分贷款则以机械和设备作担保品,贷款利率较初级市场商业本票利率加码200个基点.

以三种价码邀请银行参贷:

承贷1.80亿台币或以上额度的委托主办行和额度分配行,可以取得30个基点的先付费用.

承贷1-1.79亿台币的参贷行,可以取得20个基点的先付费用.

承贷5,000-9,900万台币的参贷行,可以取得10个基点的先付费用.

两部分贷款均在一年半的宽限期後,分八个半年等额偿还,平均期限为3.25年.

银行答覆期限为9月2日.若银行在8月26日及之前承诺贷款,则可额外取得5个基点费用.

华泰电子曾在2010年2月签署一项规模为17亿台币的俱乐部贷款协议,利率为较90天期初级市场商业本票利率加码200个基点,最高费用为85个基点,协议有保底利率条款,确保贷款协议期间最低税前利率为3.5%.(完)