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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 13:50 BJT

〔亚洲汇市〕美元兑日圆飙升,但不大可能是日本当局干预所致

路透新加坡8月5日电---美元兑日圆周五飙涨,但反弹时间短暂.交易商稍晚表示,此般升势不大可能是日本当局干预所致.

美元兑日圆JPY=从78.50附近上扬,短短几分钟就抵达盘中高点79.42,引发市场激烈讨论道,日本可能已再度干预汇市.

不过,美元兑日圆随後回吐涨幅,最新下跌0.3%,报78.64.交易商看淡日本当局或已出手干预的传闻,指称欧美银行是稍早的美元买家.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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