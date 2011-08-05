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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 13:39 BJT

****敬告客户:市场讯号--做空中国债市的三股势力--PDF版本****

做空中国债市的三股势力,正在市场持续发酵.流动性收紧下回购利率居高不下,"借钱养券"杠杆套利交易失去低成本资金来源,地方融资平台债务风险暴露,一环接一环,将中国债市推入大跌的深渊.

中金公司更在报告中告诫投资者,"交易型投资者以防御为主,不要急于博市场反弹,免得越陷越深."

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