敬告客户:市场讯号--做空中国债市的三股势力--PDF版本****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
做空中国债市的三股势力,正在市场持续发酵.流动性收紧下回购利率居高不下,"借钱养券"杠杆套利交易失去低成本资金来源,地方融资平台债务风险暴露,一环接一环,将中国债市推入大跌的深渊.
中金公司更在报告中告诫投资者,"交易型投资者以防御为主,不要急于博市场反弹,免得越陷越深."
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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