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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 14:21 BJT

〔日本股市〕日经指数大幅收低3.72%,盘中触及五个月低位

路透东京8月5日电---日本股市周五跌至3月地震後暴跌以来的最低水准,因投资者急于离市,此前欧洲金融危机恶化,而且美国疲弱的经济已接近停滞.

日股日经指数.N225收低3.7%,报9,299.88点.东证股价指数.TOPX跌3.1%,报800.96点.

日经指数在9,300点支撑位附近徘徊,3月11日地震引发股市暴跌後,股指便曾在此位徘徊过一段时间.今日开盘後不久,日经指数曾触及9,264.09点日低.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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