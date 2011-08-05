〔日本股市〕日经指数大幅收低3.72%,盘中触及五个月低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月5日电---日本股市周五跌至3月地震後暴跌以来的最低水准,因投资者急于离市,此前欧洲金融危机恶化,而且美国疲弱的经济已接近停滞.
日股日经指数.N225收低3.7%,报9,299.88点.东证股价指数.TOPX跌3.1%,报800.96点.
日经指数在9,300点支撑位附近徘徊,3月11日地震引发股市暴跌後,股指便曾在此位徘徊过一段时间.今日开盘後不久,日经指数曾触及9,264.09点日低.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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