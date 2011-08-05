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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 16:40 BJT

〔表格〕英国7月PPI产出物价较上年同期增5.9%,增幅为近三年最大

路透伦敦8月5日电---英国国家统计局周五公布:

* 英国7月PPI产出物价较前月增长0.2%,较上年同期增长5.9%(预估为增长5.8%)按年增幅为2008年10月以来最高

* 英国7月核心PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长3.3%(预估为增长3.2%)

* 英国7月PPI投入物价较前月增长0.6%,较上年同期增长18.5%(预估为增长18.75%)按年增幅为2008年9月以来最高

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