〔表格〕英国7月PPI产出物价较上年同期增5.9%,增幅为近三年最大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月5日电---英国国家统计局周五公布:
* 英国7月PPI产出物价较前月增长0.2%,较上年同期增长5.9%(预估为增长5.8%)按年增幅为2008年10月以来最高
* 英国7月核心PPI产出物价较前月增长0.3%,较上年同期增长3.3%(预估为增长3.2%)
* 英国7月PPI投入物价较前月增长0.6%,较上年同期增长18.5%(预估为增长18.75%)按年增幅为2008年9月以来最高
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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