〔中国票据市场〕转贴利率微幅上行,高位难撼因信贷规模稀缺

路透上海8月5日电---中国票据市场转贴利率报价周五微幅上行.市场继续处于近乎半停滞的状态,因信贷规模仍稀缺,虽然月初以来资金利率大幅下滑,但票据市场与资金面的联动性趋弱.

业内人士预计,信贷规模短期内出现转向的可能性微乎其微,票据报价高位之势难改.

"规模都成为稀缺资源的情况下,(转贴利率)是下不来的,"上海一国有银行交易员表示.

对于监管情况,他指出,在某些监管触角尚未触及的小型机构,偷逃规模的情况仍然存在.

上海另一银行交易员亦表示,还是有机构逃规模,只是数量较此前可谓九牛一毛.这种情况不可能完全杜绝,毕竟跟经济利益挂钩.

她指出,票据市场是在从极度繁华回归本该有的平静.信贷规模大大压缩的宏观背景下,票据作为银行信贷的一部分,本不该如此活跃.只是目前的监管手段过于强硬,"突然的停下来,必定对企业造成一些硬伤".

此外,宏观数据公布时点临近,再次点燃投资者对紧缩政策的担忧情绪.她认为,如果8月再次上调准备金率,资金面会再受冲击.不过,票据利率已经高位,继续上行的空间也不大了.

周四美国股市暴跌,录得2009年初大衰退以来最深度下跌,在那之後股市回调成定局.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN]

中国银行间市场七天回购利率周五延续跌势,因流动性偏于宽松.虽然今日适逢例行调整存款准备金,但资金面并未感到紧张.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5465/7.9775 8.8795/8.3565 9.4282/8.7132

上日 8.5415/7.9700 8.8747/8.3465 9.4282/8.7012

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变动 +0.50bp/+0.75bp +0.48bp/+1.00bp 0.00bp/+1.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价稍涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.9311%,较上日的6.9093%略有上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3756/3.2986 3.3886/3.3326

上日 3.3856/3.3086 3.3876/3.3316

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)