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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 18:10 BJT

〔表格〕德国6月工业生产较前月下滑1.1%,市场原预估增长0.1%

路透柏林8月5日电---德国经济部周五公布,德国6月工业生产较前月下滑1.1%,市场预估为增长0.1%.

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 11年6月 11年5月

较上月(%) -1.1 +0.9

指数(2005年为基期) 111.1 112.3(完)

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--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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